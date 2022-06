Le fabuleux destin de Raphaël le magicien

Un grenier dans lequel se trouve un étrange coffre…Que se passerait- il si quelqu’un venait à l’ouvrir…? Raphaël, le héros de cette aventure va s’y plonger…Car une fois ouvert, ce coffre dévoilera au public ses secrets et ses pouvoirs immenses… Au programme: Magie, contes, rêves, musique, fantaisie en tout genre…le tout réuni pour que le jeune spectateur vive un moment merveilleux… Magie, contes, rêves, musique… Le fabuleux destin de Raphaël le Magicien, un spectacle pour enfants de 4 à 12 ans. »





