Mairie de Livry-Gargan, le dimanche 19 septembre à 13:00

À pied, en trottinette ou en vélo, découvrez le patrimoine livryen à travers un parcours ludique et familial. Munissez-vous d’un smartphone, scannez le QR code placé sur les différentes balises et trouvez la prochaine étape grâce aux indices mentionnés dans les vidéos de la marionnette Patafoin.

À partir de 13h. Départ du Belvédère. Durée environ 1h30. Arrivée mairie de Livry-Gargan

Mairie de Livry-Gargan 3 place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan

2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

