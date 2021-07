Vichy Vichy Allier, Vichy Le Fablab à l’heure du japon – Vichy Japon 2021 Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Le Fablab à l’heure du japon – Vichy Japon 2021 Vichy, 15 septembre 2021-15 septembre 2021, Vichy. Le Fablab à l’heure du japon – Vichy Japon 2021 2021-09-15 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-15 17:00:00 17:00:00 Atrium 37 avenue de Gramont

Vichy Allier Vichy A l’Atrium de Vichy

À 10H : table ronde « l’approche collaborative au service de l’innovation », retransmission en visio-conférence

À 14H : atelier découverte et utilisation des équipements du FabLab (public adultes et enfants) dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Étiquettes évènement : Autres Lieu Vichy Adresse Atrium 37 avenue de Gramont Ville Vichy lieuville 46.12932#3.43099