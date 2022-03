LE DUR DESIR DE DURER Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LE DUR DESIR DE DURER Le Monfort théâtre, 1 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 01 juin 2022 au samedi 11 juin 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h15

payant

Dans la lignée du Jour du grand jour, un spectacle déambulatoire sous chapiteau mêlant animaux, chanteurs, danseurs et comédiens pour parler du temps qui passe. On les a vus sous une volière pleine d’oiseaux, dans une grande baraque, un campement, une ferme. Chaque création est abritée dans un écrin particulier. Ils reviennent au Monfort sur l’esplanade du parc Georges Brassens, présenter leurs deux derniers spectacles pour la dernière fois à Paris. Deuxième volet, Le Dur désir de durer, démarre là où s’est arrêté Le Jour du Grand Jour. On les retrouve dans le même dispositif que traversent les comédiens, musiciens, danseurs comme on traverse sa vie. Ici, le Théâtre Dromesko évoque le temps qui passe, l’abandon, le désenchantement, la fragilité de la vie, ses tempêtes aussi, jusqu’à la disparition, avec l’inconnu et le mystère qui nous attend tous, derrière la porte. Il n’y a plus qu’à se laisser emporter… Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion Paris 75015 Contact : 01 56 08 33 88 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/MonfortTheatre https://twitter.com/MonfortTheatre Date complète :

