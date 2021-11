Le duo Robespierre joue ce week-end ! 59 rivoli, 7 novembre 2021, Paris.

Le duo Robespierre joue ce week-end !

59 rivoli, le dimanche 7 novembre à 19:00

Un duo de blues (presque) royaliste. Les compositions originales et les versions standards de ce duo nous entraînent dans un tourbillon de styles et de cultures, de la pop au blues en passant par la funk et le jazz. La complicité indéniable des deux musiciens, rompus à l’exercice de la scène et de l’improvisation, colore la musicalité d’un spectacle où la guitare, les voix et l’harmonica promettent de régaler nos yeux et nos oreilles (et de vous faire perdre la tête). Line up : Robin Gentien : Guitare, Pierre Lauth-Karson : Chant, Harmonica Réseaux et vidéos : Vidéo à Sofar Sounds : [https://www.youtube.com/watch?v=6WEA0SDuklg](https://www.youtube.com/watch?v=6WEA0SDuklg) Vidéo en quartet : ttps://fb.watch/60uS51zoj2/ Facebook : [https://www.facebook.com/robespierre.blues](https://www.facebook.com/robespierre.blues) Insta : [https://www.instagram.com/robespierre.blues/](https://www.instagram.com/robespierre.blues/) Y assister : Inscription très conseillée par mail à [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli Passe sanitaire obligatoire

Entrée libre, sortie au chapeau / Réservation conseillée par mail

Le duo ‘royaliste’ de Robespierre joue ce dimanche 7 novembre dans la galerie du 59 !

59 rivoli 59 rue de rivoli Paris Paris 1er Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T19:00:00 2021-11-07T20:00:00