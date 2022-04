Le duo PRESQUE classique ! Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Le duo PRESQUE classique ! Vichy, 13 mai 2022, Vichy. Le duo PRESQUE classique ! 7 rue SAINT EXUPERY 15 rue Maréchal Foch Vichy

2022-05-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-13 22:00:00 22:00:00 7 rue SAINT EXUPERY 15 rue Maréchal Foch

Vichy Allier EUR Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank joue de plein d’instruments incongrus, autant rares que variés. lesrencontresarioso@gmail.com +33 6 73 63 32 25 http://www.rencontres-arioso.fr/ 7 rue SAINT EXUPERY 15 rue Maréchal Foch Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse 7 rue SAINT EXUPERY 15 rue Maréchal Foch Ville Vichy lieuville 7 rue SAINT EXUPERY 15 rue Maréchal Foch Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Le duo PRESQUE classique ! Vichy 2022-05-13 was last modified: by Le duo PRESQUE classique ! Vichy Vichy 13 mai 2022 Allier vichy

Vichy Allier