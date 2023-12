Le duo magique Espace Paris plaine Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

mercredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

Plongez dans un univers fascinant avec les jumeaux magiciens. Passionnés d’illusion depuis leur plus tendre enfance, les deux frères ont conquis le public en mêlant à leurs tours de magie époustouflants une touche d’humour et de complicité en interaction avec le public.

Le spectacle

Les Jumeaux vous invitent à découvrir des tours inédits et des classiques revisités, le tout dans une ambiance conviviale et divertissante.

Au fil du spectacle, ils vous transporteront dans un monde où l’impossible devient réalité et où les rêves prennent vie. Ce Duo Magique vous promet une expérience inoubliable, que vous soyez petits ou grands. Alors, préparez-vous à être éblouis et rejoignez Les Jumeaux Magiciens pour une aventure hors du commun !

L’avis de la rédaction

Humour et mentalisme sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir des spectateurs ! Les numéros s’enchainent et les jumeaux magiciens jouent tout au long du spectacle avec le public. Les enfants sont survoltés, lèvent les mains pour monter sur scène ou participer aux tours. Un bon moment en famille à l’Espace Paris Plaine, dont la programmation est toujours de qualité.

Espace Paris plaine 13 avenue du Général Guillaumat 75015 Paris

Contact : https://espaceparisplaine.fr/piece/le-duo-magique/

Duo Magique