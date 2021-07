Miquelon-Langlade Isthme de Miquelon-Langlade Miquelon-Langlade Le Dunefest Isthme de Miquelon-Langlade Miquelon-Langlade Catégorie d’évènement: Miquelon-Langlade

du vendredi 30 juillet au dimanche 1 août à Isthme de Miquelon-Langlade

L’association Eklectik est fière de vous présenter le Dunefest, qui a lieu sur la Dune de Langlade. Au programme de ce festival, animation musicale par des artistes locaux (chansons française, rock, électro, etc.), méchoui, feu de camp géant et animations diverses au cours de la journée et de la soirée. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, alors venez respirer un air de liberté ! 8ème édition Prise 2 Isthme de Miquelon-Langlade isthme Miquelon-Langlade

2021-07-30T18:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T04:00:00

