Initiation à la danse irlandaise Le Dubliners Pub, Toulouse (31) Initiation à la danse irlandaise Le Dubliners Pub, Toulouse (31), 22 novembre 2023, . Initiation à la danse irlandaise Mercredi 22 novembre, 15h00 Le Dubliners Pub, Toulouse (31) Le Dubliners Pub, Toulouse (31) 46, Avenue Marcel Langer

Le Dubliners Pub, 31400 Toulouse, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00 nivernais chant Détails Autres Lieu Le Dubliners Pub, Toulouse (31) Adresse 46, Avenue Marcel Langer Le Dubliners Pub, 31400 Toulouse, France Age max 110 Lieu Ville Le Dubliners Pub, Toulouse (31) latitude longitude 43.583559;1.450624

Le Dubliners Pub, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//