Initiation à la danse irlandaise Mercredi 27 septembre, 15h00 Le Dubliners Pub, Toulouse (31) 10€

Initiation de 2h aux bases de la technique de danse irlandaise « soft-shoe » (sans claquettes) au sein du pub toulousain Le Dubliners**Inscription conseillée à l’adresse: steffie.danse@gmail.com**Tarif: 10€ + adhésion à l’association avec cotisation libre Steffie Van De Wynckel est chanteuse et danseuse au sein du groupe Toulousain de musique celtique Cauldron. Ses pas de danse n’ont pas manqué de susciter la curiosité du public et souvent on lui demande : « Comment tu fais ? Est-ce que tu peux me montrer ??? »En réponse, Steffie propose une initiation mensuelle afin de vous révéler les secrets de quelques enchaînements de base en danse irlandaise (technique « soft shoe » solo, et danses de couple) afin que vous puissiez à votre tour enflammer le parquet du pub lors des sessions et concerts !source : événement Initiation à la danse irlandaise publié sur AgendaTrad

Le Dubliners Pub, Toulouse (31) 46, Avenue Marcel Langer

Le Dubliners Pub, 31400 Toulouse, France

