APERO JAZZ Le Drunken Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

APERO JAZZ Le Drunken, 13 février 2023, Montreuil. APERO JAZZ Lundi 13 février 2023, 19h00 Le Drunken

Entrée libre mais consommation payante

Avec les élèves du cursus Jazz du conservatoire de Montreuil Le Drunken 19 rue Girard Montreuil Bobillot Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Un lundi par mois Le Drunken invite les élèves du département Jazz à se produire sur scène

Avec une guest star

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T19:00:00+01:00

2023-02-13T22:00:00+01:00

