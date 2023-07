Live : Lone Ranger (Jamaïque) Backed by Fatta Soul Stereo (Paris) Le Drunken – A la bière Comme à la bière Montreuil, 7 juillet 2023, Montreuil.

Live : Lone Ranger (Jamaïque) Backed by Fatta Soul Stereo (Paris) Vendredi 7 juillet, 19h00 Le Drunken – A la bière Comme à la bière Entrée Libre / Buy Off The Bar !

« Plus fort que Trinity, plus dur que Dillinger, plus rude que Clint Eastwood, mon nom est Lone Ranger et c’est pourquoi j’agis comme un étranger… »

Pour la session de Juillet, Fatta nous fait la surprise de venir en compagnie du Deejay Vétéran Lone Ranger qui est de passage à Paris à l’occasion de son concert au Cabaret Sauvage.

Pour des fans de reggae comme nous, c’est un rêve qu’une légende comme Lone Ranger vienne se produire dans notre petit bar à Montreuil.

On vous attend nombreux pour lui réserver un accueil chaleureux, comme d’habitude c’est entrée libre, all tribes welcome !

LONE RANGER

Né en 1958 en Jamaïque, Lone Ranger émigre en Grande-Bretagne avec sa famille au milieu des années 1960, puis revient en Jamaïque en 1971.

Lone Ranger est un vétéran du style Deejay (Style de chant toasté; en Jamaïque, le Deejay est celui qui parle sur les disques, celui qui passe les disques s’appelle le selector. Le style deejay est probablement aussi à l’origine du rap).

Il commence sa carrière au célèbre label Studio One de Clement « Coxsone » Dodd’s, en duo avec Welton Irie, puis explose en solo avec des hits tels que « The Answer » (1977)

ou encore « Love Bump » (1981)

Il déménage aux Etats-Unis au milieu des années 80 puis retourne définitivement en Jamaïque en 1998.

Lone Ranger a une influence majeure sur les deejays anglais dans les années 80 et est considéré comme un des lyricistes les plus inventifs.

FATTA SOUL STEREO

Fatta, membre fondateur du sound system parisien Soul Stereo, vétéran de la musique jamaïcaine qui fait danser les parisiens depuis 1998, a collaboré avec de nombreux artistes jamaicains qu’il accompagne lors de leur tournées (la liste est longue, mais on peut quand même citer Johnny Osbourne, Joseph Cotton, John Wayne, Barrington Levy ou encore Luciano).

Il enverra les riddims pour Lone Ranger dans la plus pure tradition du sound system Jamaïcain.

LONE RANGER Backed BY FATTA SOUL STEREO

Vendredi 7 Juillet, 19h-Minuit

Le Drunken

19 rue Girard, 93100 Montreuil

Métro : Croix de Chavaux

Entrée Libre / Buy off the bar !

Wake the town and tell the people !

Reggae Rub a dub

