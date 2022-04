Le droit selon… Henri Vizioz Faculté de droit et de science politique – Salle 209 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Faculté de droit et de science politique – Salle 209, le mardi 10 mai à 17:00

### Intervenant [Kévin Castanier](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/kevin-castanier), docteur en droit privé de l’université de Rennes 1, présentera la conférence _Le droit selon… Henri Vizioz_ le mardi 10 mai 2022 à la Faculté de droit et de science politique. ### Présentation Chaque conférence du cycle Le droit selon… est consacrée à la pensée juridique d’un auteur en particulier, tels Marcel Planiol, Michel Villey, Hugo Grotius ou encore Raymond Saleilles. Les interventions sont faites par des spécialistes de droit positif ou par des historiens du droit. Ce cycle de conférences est organisé par [Olivier Serra](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/olivier-serra), professeur à l’université de Rennes 1, membre de l’IODE (UMR CNRS 6262). Les conférences peuvent être validées au titre du PPPE et en tant que formation doctorale. **Contact :** Olivier Serra, [[olivier.serra@univ-rennes1.fr](mailto:olivier.serra@univ-rennes1.fr)](mailto:olivier.serra@univ-rennes1.fr) Cette conférence du cycle “Le droit selon…” aura lieu le mardi 10 mai 2022 de 17 heures à 19 heures. Faculté de droit et de science politique – Salle 209 9 rue Jean Macé 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

2022-05-10T17:00:00 2022-05-10T19:00:00

