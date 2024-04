Le droit des esclavages Médiathèque José Cabanis Toulouse, samedi 25 mai 2024.

Le droit des esclavages Atelier avec Dominique Rogers (historienne moderniste). Samedi 25 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis

Samedi 25 mai de 10h à 11h30

Atelier avec Dominique Rogers (historienne moderniste).

Spécialiste des sociétés antillaises à l’époque moderne, l’historienne Dominique Rogers est à l’initiative d’une base de données en ligne collectant traités et textes juridiques sur les esclavages en Europe, en Afrique et dans les Amériques du XVe au XXe siècle. Illustrant la variété des réglementations, des pratiques et des acteurs judiciaires européens mais également locaux, cette mine d’informations unique et open source donne à penser le travail de collecte et de partage des archives à l’ère des humanités numériques.

En partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME).

Inscription à contact@lhistoireavenir.eu

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

