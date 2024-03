LE DROIT DE GRÂCE Le Mans, mardi 26 mars 2024.

Dans le cadre de son cycle de conférences mensuelles Va savoir(s)! et du Printemps des poètes, c’est au tour de l’UFR de droit de se prêter à l’exercice et d’explorer cette thématique de la grâce. Pratique ancienne d’origine royale et divine, le droit de grâce est aujourd’hui une prérogative personnelle et exclusive du Président de la République qui lui est dévolue par l’article 17 de la Constitution du 4 octobre 1958. L’exercice de ce droit, qui n’est soumis à aucune forme particulière, ni contrôle juridictionnel, emporte seulement dispense d’exécution de la peine (C. pén., art. 133-7). Cette conférence sera l’occasion de présenter la grâce, ce droit souvent qualifié d’arbitraire et d’archaïque mais qui trouve encore à s’appliquer.

Animée par Jean-Marie Brigant, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’université du Mans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 12:30:00

fin : 2024-03-26 13:00:00

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

