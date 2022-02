Le drive alimentaire : nouvelles pratiques de consommation – Décryptage PNRB – Campus de Beaulieu,Université de Rennes 1, 24 février 2022, Rennes.

### **Matinale : 27ème Atelier de l’innovation** ### **Chaire « Aliments et Bien Manger » – Fondation Rennes 1** **Jeudi 24 février 2022**, Campus de Beaulieu, Rennes **Le drive alimentaire !** ————————– Cet atelier décrypte les nouvelles pratiques de consommation. **Aux côtés de Pierre Weill** – titulaire de la Chaire « Aliments et bien manger » Fondation Rennes 1 – **Olivier Droulers**, enseignant-chercheur au Centre de Recherche en Economie et Management de l’Université de Rennes 1 et spécialiste de l’étude du comportement des consommateurs, vous propose d’échanger autour d’une pratique qui a le vent en poupe : le drive ! **En prenant appui sur une enquête qualitative** menée récemment dans le cadre de la Chaire « Aliments et bien manger », il nous montrera que **passer du magasin physique aux pratiques du « click and collect » pour faire ses courses alimentaires, n’est pas sans impact sur la diversité des produits que l’on consomme, jusqu’à parfois influer sur notre équilibre alimentaire.** Comment le secteur de la distribution s’empare t-il de ces nouvelles tendances ? Comment faire pour concilier praticité, nouveaux usages et alimentation saine et équilibrée ? En croisant travaux académiques et regards d’entreprises, les ateliers de l’innovation de la Fondation Rennes 1 ont pour objectif de partager la connaissance et de contribuer à co-construire des solutions innovantes. Avec les entreprises partenaires et les témoignages des acteurs de la filière alimentaire. **Avec la contribution d’Aurélie Menenteau**, responsable Qse métiers du frais et filières chez **SYSTEME U** **et Ronan Thibault**, Professeur et responsable de l’Unité de nutrition du **CHU de Rennes**, chercheur au sein de l’Institut Nutrition-Métabolisme-Cancer **NuMeCan (Université de Rennes 1, INRAE, INSERM)**. **Réservé aux professionnels** Inscription obligatoire Dans la limite des places disponibles, pass sanitaire à présenter. **Le saviez-vous ?** ### Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un Cycle d’échanges autour des travaux de la chaire « Aliments et bien manger » **Mercredi 30 mars** 2022 8h30 à 10h00 Processus d’adoption des pratiques alimentaires alternatives : le cas de la diminution de la consommation de viande **Vendredi 29 avril** 2022 10h30 à 12h00 Bien manger pour bien vieillir !

Dans le cadre du 27ème Atelier de l’innovation, dédié aux travaux de la Chaire « Aliments et bien manger », P.Weill titulaire et O.Droulers enseignant-chercheur UnivRennes1 dressent un état des lieux

