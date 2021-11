Le Dressing des Bénévoles Scaër, 6 novembre 2021, Scaër.

Les bénévoles de la Bourse aux vêtements changent de formule

La Bourse aux vêtements est un évènement très prisé de nombreuses personnes (scaëroises ou pas, déposants, acheteurs et/ou bénévoles), depuis très longtemps.

Il y a 22 ans s’organisait la toute première, en Avril 1999.

De 2300 articles présentés à la vente la première année, les bénévoles ont étiqueté jusque 8500 articles sur les dernières éditions.

350 déposants, 50 bénévoles, 1000 à 1400 acheteurs sur chacune d’entre elles, avec un chiffre d’affaire qui a pu atteindre les 14000 €

(le principe de la bourse, c’est de rendre aux déposants l’argent des articles qui se seront vendus).

Une bourse qui a fait son chemin, qui s’est améliorée au fil des années, une belle et grande expérience pour l’équipe des bénévoles.

Au Printemps 2020, elle s’était déplacée dans les locaux de l’ancienne PMI. Et juste à la veille de la vente, l’arrivée du Covid a tout arrêté.

Depuis, les bourses sont en sommeil.

Et pourtant, elles représentaient « l’occasion de rencontres, de sortir de chez soi, de se retrouver » pour les unes,

le sentiment de « se sentir utile, d’apporter une aide aux autres, de permettre de s’habiller à petits prix » pour les autres,

mais aussi « une bourse qui nous sert à nous par son côté pratique : on peut vider nos placards et les remplir avec de nouveaux vêtements à moindre coût » …

Michèle, l’animatrice adultes et familles de la Marelle a interrogé les bénévoles : « Et si elle n’existait plus OU BIEN … et si on ré-inventait quelque chose d’autre ? »

De belles idées ont été partagées, mais « laissons-nous quelques mois pour les maturer », convient l’équipe.

Quelque chose de complètement nouveau pourrait naître dans le paysage au printemps prochain.

En attendant, pour assouvir les envies de faire ensemble, d’Agir dans sa commune, pour soi et pour les autres,

Pour reprendre les bonnes habitudes de partager un projet,

Pour se donner le temps de nourrir la réflexion vers la ré-invention …

Le groupe a choisi d’organiser LE DRESSING des bénévoles : un évènement partagé avec la Friperie, à l’occasion de son ouverture mensuelle : Samedi 6 Novembre.

Une édition inédite, dans la longère, qui s’appuiera sur le dépôt des bénévoles, associé à la Friperie.

« La place dont nous disposons ne nous permet pas d’accueillir des dépôts extérieurs », précise Michèle. « Mais la vente sera bien entendue ouverte à tous ! »

