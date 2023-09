[Théâtre visuel & d’objets] Les petites géométries (dès 3 ans) Le Drakkar Dieppe, 16 mars 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Deux personnages sont assis sur scène, des cubes noirs à la place de leur tête. Entre eux, un dialogue animé se dessine à l’aide de craies, de dessins aimantés, d’illustrations et d’autres illusions. Ciel étoilé, ville en noir et blanc, oiseau coloré, leurs nouveaux visages changent au fil de leurs émotions.

Comment communiquer autrement que par la parole ? Que racontent nos gestes ? Que cachent les milliers d’expressions qui nous animent ? Avec drôlerie, poésie et délicatesse, la compagnie Juscomama nous embarque dans un étonnant voyage à géométrie variable, à l’image de nos émotions humaines..

Le Drakkar

Two characters sit on stage, black cubes in place of their heads. Between them, a lively dialogue unfolds using chalk, magnetic drawings, illustrations and other illusions. A starry sky, a black-and-white city, a colorful bird – their new faces change as their emotions change.

How can we communicate other than through words? What do our gestures tell us? What’s behind the thousands of expressions that animate us? With humour, poetry and delicacy, the Juscomama company takes us on an astonishing voyage of variable geometry, in the image of our human emotions.

Dos personajes se sientan en el escenario, con cubos negros en lugar de sus cabezas. Entre ellos se crea un diálogo animado con tiza, dibujos magnéticos, ilustraciones y otras ilusiones. Un cielo estrellado, una ciudad en blanco y negro, un pájaro de colores: sus nuevos rostros cambian a medida que cambian sus emociones.

¿Cómo podemos comunicarnos sin palabras? ¿Qué nos dicen nuestros gestos? ¿Qué esconden las miles de expresiones que nos animan? Con humor, poesía y delicadeza, la compañía Juscomama nos lleva por un asombroso viaje de geometría variable, a imagen de nuestras emociones humanas.

Zwei Personen sitzen auf der Bühne und haben schwarze Würfel anstelle ihrer Köpfe. Zwischen ihnen entsteht mithilfe von Kreiden, Magnetbildern, Illustrationen und anderen Illusionen ein lebhafter Dialog. Sternenhimmel, Stadt in Schwarz-Weiß, bunter Vogel – ihre neuen Gesichter ändern sich mit ihren Emotionen.

Wie können wir anders als durch Sprache kommunizieren? Was erzählen unsere Gesten? Was verbirgt sich hinter den tausenden von Ausdrücken, die uns bewegen? Mit Witz, Poesie und Feingefühl nimmt uns das Ensemble Juscomama mit auf eine erstaunliche Reise mit variabler Geometrie, die unsere menschlichen Emotionen widerspiegelt.

