[Danse & Ciné-Concert] La forêt de glace (dès 7 ans) Le Drakkar Dieppe, 24 février 2024

Siss a 11 ans. À l’école, elle rencontre Unn, une orpheline de 11 ans également. Leur amitié naissante est teintée d’une troublante attirance : Siss et Unn se ressemblent en tous points. Un soir, face au miroir, elles scellent un pacte. Le lendemain, Unn ne revient pas à l’école, elle se rend seule dans un palais de glace où elle s’endort.

Siss et Unn sont-elles deux ? Ou n’est-ce qu’une seule et même fillette qui voit s’évanouir l’enfant en elle pour devenir jeune fille ?

À la frontière entre le spectacle vivant et le ciné-concert, les images vidéo, la musique composée en direct et à vue, le texte et la danse forment un grand tout onirique et esthétique qui n’est pas sans rappeler l’univers d’Hayao Miyazaki..

Le Drakkar

Siss is 11 years old. At school, she meets Unn, another 11-year-old orphan. Their budding friendship is tinged with a troubling attraction: Siss and Unn look exactly alike. One evening, in front of a mirror, they seal a pact. The next day, Unn doesn’t return to school and goes off alone to an ice palace, where she falls asleep.

Are Siss and Unn two? Or are they one and the same girl, who sees the child in her fade away to become a young girl?

At the crossroads between live performance and cine-concert, video images, music composed live and on sight, text and dance form a dreamlike, aesthetic whole reminiscent of the world of Hayao Miyazaki.

Siss tiene 11 años. En la escuela conoce a Unn, una huérfana de 11 años. Su incipiente amistad está teñida de una atracción inquietante: Siss y Unn se parecen exactamente. Una noche, frente al espejo, sellan un pacto. Al día siguiente, Unn no regresa a la escuela y se marcha sola a un palacio de hielo, donde se queda dormida.

¿Siss y Unn son dos personas? ¿O son la misma niña, que ve cómo el niño que lleva dentro se desvanece y se convierte en una jovencita?

En el límite entre la actuación en directo y el cine-concierto, las imágenes de vídeo, la música compuesta en directo y a la vista, el texto y la danza forman un conjunto onírico y estético que recuerda al mundo de Hayao Miyazaki.

Siss ist 11 Jahre alt. In der Schule lernt sie Unn kennen, ein ebenfalls elfjähriges Waisenmädchen. Ihre Freundschaft ist von einer verstörenden Anziehungskraft geprägt: Siss und Unn sind sich sehr ähnlich. Eines Abends stehen sie vor dem Spiegel und schließen einen Pakt. Am nächsten Tag kommt Unn nicht zur Schule, sondern geht allein zu einem Eispalast, wo sie einschläft.

Sind Siss und Unn zwei? Oder ist es nur ein und dasselbe Mädchen, das mit ansehen muss, wie das Kind in ihr verschwindet, um ein Mädchen zu werden?

An der Grenze zwischen Schauspiel und Filmkonzert bilden die Videobilder, die live komponierte Musik, der Text und der Tanz ein großes, traumhaftes und ästhetisches Ganzes, das an die Welt von Hayao Miyazaki erinnert.

