Huit Nuits est aux confluents de la chanson française et de la musique actuelle. Véritable chimère aux talents conjugués, le quatuor nous propose une rencontre intemporelle entre chanson et poésie, mêlant savamment violoncelle, guitare, voix entrelacées, claviers et percussions. Manon Basile et Pierrick Le Bras se partagent chant, guitare et violoncelle avec une spontanéité déconcertante. Leurs timbres se mêlent, créant l’illusion d’une voix double. Les mélodies envoûtantes se parent d’accords simples et profonds et la magie opère immédiatement sur leurs titres aigres-doux aux textes poétiques et singuliers. Quant aux musiciens Bertrand Geslin et Pierre Cabannes, ils finalisent l’osmose de leurs jeux subtils et imagés. Frêle esquif longeant la côte sauvage des émotions, Huit Nuits nous embarque dans une odyssée nocturne aux percées lumineuses..

Le Drakkar

Huit Nuits stands at the confluence of French chanson and contemporary music. A veritable chimera of combined talents, the quartet offers us a timeless encounter between song and poetry, skilfully blending cello, guitar, intertwined voices, keyboards and percussion. Manon Basile and Pierrick Le Bras share vocals, guitar and cello with disconcerting spontaneity. Their timbres blend together, creating the illusion of a double voice. The bewitching melodies are adorned with simple, deep chords, and the magic is immediately at work on their bittersweet tracks with their singular, poetic lyrics. Musicians Bertrand Geslin and Pierre Cabannes complete the osmosis with their subtle, imaginative playing. A frail skiff skirting the wild coast of emotions, Huit Nuits takes us on a nocturnal odyssey of luminous breakthroughs.

Huit Nuits se sitúa en la confluencia de la chanson francesa y la música contemporánea. Verdadera quimera de talentos combinados, el cuarteto nos ofrece un encuentro intemporal entre canción y poesía, mezclando hábilmente violonchelo, guitarra, voces entrelazadas, teclados y percusión. Manon Basile y Pierrick Le Bras se reparten la voz, la guitarra y el violonchelo con una espontaneidad desconcertante. Sus timbres se funden, creando la ilusión de una doble voz. Las melodías hechizantes se adornan con acordes sencillos y profundos, y la magia funciona de inmediato en sus canciones agridulces con letras poéticas y singulares. Los músicos Bertrand Geslin y Pierre Cabannes completan la ósmosis con su interpretación sutil e imaginativa. Frágil esquife que bordea la costa salvaje de las emociones, Huit Nuits nos lleva a una odisea nocturna con luminosos avances.

Huit Nuits ist an den Schnittstellen zwischen französischem Chanson und aktueller Musik angesiedelt. Das Quartett ist eine wahre Chimäre mit vereinten Talenten und bietet uns eine zeitlose Begegnung zwischen Chanson und Poesie, wobei Cello, Gitarre, ineinander verschlungene Stimmen, Keyboards und Percussion kunstvoll miteinander verbunden werden. Manon Basile und Pierrick Le Bras teilen sich Gesang, Gitarre und Cello mit einer verblüffenden Spontaneität. Ihre Klangfarben vermischen sich und schaffen die Illusion einer Doppelstimme. Die betörenden Melodien sind mit einfachen und tiefen Akkorden versehen, und die Magie wirkt sofort auf ihre süß-sauren Titel mit ihren poetischen und einzigartigen Texten. Die Musiker Bertrand Geslin und Pierre Cabannes vervollständigen die Osmose mit ihrem subtilen und bildhaften Spiel. Huit Nuits ist ein kleines Schiff, das an der wilden Küste der Emotionen entlangfährt und uns auf eine nächtliche Odyssee mit leuchtenden Durchbrüchen mitnimmt.

