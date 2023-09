[Théâtre] Bao Bras (dès 8 ans) Le Drakkar Dieppe, 3 février 2024, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

C’est ainsi qu’une nuit de désespoir, réfugiée sous sa couette, un rêve la submerge : son fils, étiré par des mains géantes, devient très grand, gigantesque, bien plus haut que le village, bien plus haut que les arbres. Bao va alors devoir prendre la route pour trouver un endroit à sa taille. Il marche des mois, des années, il traverse des villes entières, des pays, parcourt le monde à la recherche de son endroit, de sa place, multipliant les rencontres, les expériences et les découvertes.

Élise Douyère livre un voyage initiatique qui interroge le fait de grandir et de trouver sa place dans le monde. Il est servi par une création vidéo hypnotique et par une musique envoûtante..

2024-02-03 11:00:00 fin : 2024-02-03 . .

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



And so, one desperate night, tucked away under her comforter, a dream overwhelms her: her son, stretched by giant hands, becomes very tall, gigantic, much taller than the village, much taller than the trees. Bao has to hit the road to find a place that fits him. He walks for months and years, crossing entire cities and countries, traveling the world in search of his place, his place, multiplying encounters, experiences and discoveries.

Élise Douyère delivers a journey of initiation that questions growing up and finding one’s place in the world. It is enhanced by a hypnotic video creation and spellbinding music.

Y así, una noche desesperada, arropada bajo su edredón, le sobreviene un sueño: su hijo, estirado por unas manos gigantescas, se hace muy alto, gigantesco, mucho más alto que el pueblo, mucho más alto que los árboles. Bao tuvo que lanzarse a la carretera para encontrar un lugar que pudiera acogerle. Camina durante meses y años, atravesando pueblos y países enteros, recorriendo el mundo en busca de su lugar, de su sitio, conociendo gente nueva, experimentando cosas nuevas y haciendo nuevos descubrimientos.

Élise Douyère nos ofrece un viaje iniciático que cuestiona el crecimiento y la búsqueda del propio lugar en el mundo. Un vídeo hipnótico y una música cautivadora.

In einer Nacht der Verzweiflung, in der sie sich unter ihrer Bettdecke versteckt, wird sie von einem Traum überwältigt: Ihr Sohn, von riesigen Händen gedehnt, wird sehr groß, gigantisch, viel höher als das Dorf, viel höher als die Bäume. Bao muss sich daraufhin auf den Weg machen, um einen Platz zu finden, der seiner Größe entspricht. Er läuft Monate, Jahre, durchquert ganze Städte und Länder, durchstreift die Welt auf der Suche nach seinem Ort, seinem Platz, und vervielfacht dabei seine Begegnungen, Erfahrungen und Entdeckungen.

Élise Douyère liefert eine Initiationsreise, die das Aufwachsen und das Finden des eigenen Platzes in der Welt hinterfragt. Sie wird von einer hypnotischen Videokreation und einer fesselnden Musik unterstützt.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche