[Bal Québécois] Le Drakkar Dieppe, 18 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Cette soirée de musique et de danses du Québec est ouverte à tous et à toutes! Et si vous ne savez pas danser le « câlleur » sera là pour vous montrer les figures et les « Ruinebabines » violon, guitare et contrebasse vous feront lever le pied pour un petit « set carré » avec la compagnie !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



This evening of Quebec music and dance is open to all! And if you don’t know how to dance, the « câlleur » will be there to show you the tricks, and the « Ruinebabines » fiddle, guitar and double bass will get you up on your feet for a little « square set » with the company!

Esta velada de música y baile quebequense está abierta a todos Y si no sabes bailar, el « câlleur » estará allí para enseñarte los trucos, mientras que los « Ruinebabines » al violín, la guitarra y el contrabajo ¡te pondrán en pie para un pequeño « square set » con la compañía!

Dieser Abend mit Musik und Tänzen aus Québec ist für alle offen! Und wenn Sie nicht tanzen können, wird Ihnen der « câlleur » die Figuren zeigen und die « Ruinebabines » mit Geige, Gitarre und Kontrabass werden Sie dazu bringen, den Fuß für ein kleines « Set carré » mit der Gesellschaft zu heben!

Mise à jour le 2023-11-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche