[Danse & Conférences] Soirée autour de l’écologie Le Drakkar Dieppe, 29 septembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Venez retrouvé la compagnie Hon Hop lors de cette soirée qui alliera danse et écologie. Trois danseurs vous proposeront une pièce chorégraphique qui s’en suivra de plusieurs interventions et d’échanges sur l’écologie.

Le scénario part de la vie ordinaire de chacun(e) d’entre nous. Arrive la constatation de l’urgence climatique, qui entraîne une réflexion et une prise de conscience. S’en suit une décision personnelle pour mener des actions concrètes en faveur de la défense du vivant.

La jeune compagnie Hon Hop a été créée en 2020 sous l’impulsion du danseur Pierre An. À travers mes spectacles, je voudrai partager avec le public non seulement des émotions, un peu de rêve, mais aussi une réflexion quant à la question fondamentale, à savoir comment bien vivre ensemble et s’enrichir mutuellement..

2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . .

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



Join Hon Hop for an evening of dance and ecology. Three dancers will perform a choreographic piece, followed by a series of talks and discussions on ecology.

The scenario begins with the ordinary life of each and every one of us. The realization of the urgency of climate change leads to reflection and awareness. This is followed by a personal decision to take concrete action in defense of living beings.

The young Hon Hop company was created in 2020 under the impetus of dancer Pierre An. Through my shows, I want to share with the public not only emotions and a bit of dreaming, but also a reflection on the fundamental question of how to live well together and enrich each other.

Venga a conocer a la compañía Hon Hop en una velada que combina danza y ecología. Tres bailarines interpretarán una pieza coreográfica, seguida de una serie de charlas y debates sobre ecología.

El escenario parte de la vida ordinaria de cada uno de nosotros. Cuando nos damos cuenta de que el clima es una emergencia, empezamos a pensar en ello y a tomar conciencia del problema. A continuación se toma la decisión personal de emprender acciones concretas para proteger a los seres vivos.

La joven compañía Hon Hop se creó en 2020 bajo el impulso del bailarín Pierre An. A través de mis espectáculos, quiero compartir con el público no solo emociones y un poco de ensoñación, sino también una reflexión sobre la cuestión fundamental de cómo vivir bien juntos y enriquecernos mutuamente.

An diesem Abend, der Tanz und Ökologie miteinander verbindet, treffen Sie die Kompanie Hon Hop wieder. Drei Tänzer werden Ihnen ein choreographisches Stück vorführen, gefolgt von mehreren Beiträgen und Gesprächen zum Thema Ökologie.

Die Handlung beginnt mit dem gewöhnlichen Leben eines jeden von uns. Die Feststellung der klimatischen Notlage führt zu einer Reflexion und einer Bewusstwerdung. Es folgt eine persönliche Entscheidung, konkrete Maßnahmen zum Schutz des Lebens zu ergreifen.

Die junge Kompanie Hon Hop wurde 2020 auf Anregung des Tänzers Pierre An gegründet. Durch meine Aufführungen möchte ich mit dem Publikum nicht nur Emotionen und Träume teilen, sondern auch über die grundlegende Frage nachdenken, wie man gut zusammenleben und sich gegenseitig bereichern kann.

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche