[Théâtre d’images & Marionnettes] Gourmandise ou il faut beaucoup aimer la vie Le Drakkar, 15 avril 2023, Dieppe.

Mange est une petite fille dévorée par la curiosité. Pour satisfaire cet appétit, elle avale tout sur son passage avec beaucoup d’envie. Souvent irrévérencieuse, elle est parfaitement libérée de la bien-pensance et de la logique des adultes. Dans un décor tout en couleurs et en générosité, deux marionnettistes racontent l’histoire de Mange et expliquent aux petits comme aux grands qu’il peut être bon de déborder, de colorier en dehors des lignes et de goûter les cailloux.

Le public plongera dans un univers à la fantaisie débridée, à l’intérieur même d’un corps. Pour en sortir, il faudra beaucoup aimer la vie et même le crier dans une folle farandole !.

2023-04-15 à 11:00:00

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



Mange is a little girl devoured by curiosity. To satisfy this appetite, she swallows everything in her path with great envy. Often irreverent, she is perfectly free from the good sense and the logic of adults. In a colorful and generous setting, two puppeteers tell the story of Mange and explain to children and adults alike that it can be good to overflow, to color outside the lines and to taste the pebbles.

The audience will dive into a world of unbridled fantasy, inside a body. To come out of it, you will have to love life a lot and even shout it out in a crazy farandole!

Mange es una niña consumida por la curiosidad. Para satisfacer este apetito, se traga todo lo que encuentra a su paso con gran envidia. A menudo irreverente, se libera perfectamente de la autocomplacencia y la lógica de los adultos. En un escenario colorido y generoso, dos titiriteros cuentan la historia de Mange y explican a grandes y pequeños que puede ser bueno desbordarse, colorear fuera de las líneas y probar los guijarros.

El público se sumerge en un mundo de fantasía desenfrenada, dentro de un cuerpo. Para salir de ella, tendrás que amar mucho la vida e incluso gritarlo en una loca farandula

Mange ist ein kleines Mädchen, das von Neugierde zerfressen wird. Um diesen Appetit zu befriedigen, verschlingt sie mit großer Lust alles, was ihr in den Weg kommt. Oft respektlos, ist sie vollkommen frei von der Wohlmeinung und der Logik der Erwachsenen. In einem farbenfrohen und großzügigen Bühnenbild erzählen zwei Puppenspieler die Geschichte von Mange und erklären Groß und Klein, dass es gut sein kann, über die Stränge zu schlagen, außerhalb der Linien zu malen und die Steine zu probieren.

Das Publikum taucht in eine Welt voller ungezügelter Fantasie ein, die sich im Inneren eines Körpers abspielt. Um wieder herauszukommen, muss man das Leben sehr lieben und es sogar in einer verrückten Farandole herausschreien!

