Le Dragon THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF, 15 mars 2023 00:00, NANTERRE.

Le Dragon Le Dragon. Un spectacle à la date du 2023-03-15 au 2023-03-25 19:30. Tarif : 33.0 33.0 euros.

THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF NANTERRE Hauts-de-Seine . THEATRE NANTERRE-AMANDIERS (PLATESV-R-2019-000240) PRESENTE : ce spectacle. Texte Evgueni SchwartzMise en scène Thomas JollyAvec: Damien Avice – Bruno Bayeux – Moustafa Benaibout – Clémence Boissé – Gilles Chabrier – Pierre Delmotte – Hiba El Aflahi – Damien Gabriac – Katja Krüger – Pier Lamandé – Damien Marquet – Théo Salemkour – Clémence Solignac – Ophélie TrichardIl était une fois, dans une ville imaginaire, un dragon qui régnait en maître absolu et ce, depuis 400 ans. Chaque année, il fallait lui sacrifier une jeune fille. C’est au tour de la jeune Elsa, fille de l’archiviste, d’être conduite auprès du monstre. Mais débarque Lancelot, héros, chasseur de dragons. Ajoutez un drôle de bourgmestre, manipulateur, qui voudrait être tyran à la place du tyran… Thomas Jolly aime s’emparer de ces grands récits et son Dragon ne déroge pas à la règle de ce théâtre populaire et spectaculaire dont il maîtrise tous les ressorts. Quinze comédiens vont rivaliser d’adresse dans un décor gigantesque en carton-pâte au son d’une musique des plus énergiques. Ne pas oublier que les dragons ne sont pas une espèce en voie de disparition… Mercredi 22 mars : rencontre avec l’équipe artistique Durée : 2h30Parking gratuit situé en face du Théâtre Accès : par le RER A, arrêt Nanterre-Préfecture puis trajet à pied de 12 Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 14 70 70. Thomas jolly

