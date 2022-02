Le dragon Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Le dragon Martigues, 10 mars 2022, Martigues. Le dragon Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-03-10 20:30:00 – 2022-03-10 22:45:00 Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville imaginaire. Docilement, les habitants acceptent de lui sacrifier plusieurs têtes de bétail par jour et une vierge chaque année.

Cette année, le choix du dragon est tombé sur Elsa, fille de l’archiviste Charlemagne. Elle est sur le point d’être jetée en pâture quand arrive Lancelot, héros professionnel, qui décide de provoquer le dragon en duel pour libérer la ville du tyran et sauver la jeune Elsa. Thomas Jolly met en scène Le dragon, fable satirique d’Evgueni Schwartz écrite en 1943 et dénonçant le nazisme et le stalinisme. Il nous livre une histoire fantastique aux multiples résonances, dans une scénographie et une distribution spectaculaires. billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 https://les-salins.net/spectacles/le-dragon/ Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville imaginaire. Docilement, les habitants acceptent de lui sacrifier plusieurs têtes de bétail par jour et une vierge chaque année.

Cette année, le choix du dragon est tombé sur Elsa, fille de l’archiviste Charlemagne. Elle est sur le point d’être jetée en pâture quand arrive Lancelot, héros professionnel, qui décide de provoquer le dragon en duel pour libérer la ville du tyran et sauver la jeune Elsa. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Ferrières 19 quai Paul Doumer Ville Martigues lieuville Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Le dragon Martigues 2022-03-10 was last modified: by Le dragon Martigues Martigues 10 mars 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône