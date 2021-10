Genève La Comédie de Genève Genève Le Dragon d’Or La Comédie de Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Alternant voix parlée et voix chantée, l’opéra de Eötvös est un véritable tour de force pour les cinq chanteurs et chanteuses lyriques qui se partagent dix-huit rôles, au cours de vingt-deux scènes se succédant comme autant d’épisodes, tous reliés au restaurant chinois Le Dragon d’Or. De bribes en bribes, l’intrigue se tisse, grotesque, cocasse, parfois gore, jusqu’au drame. Seize musiciennes et musiciens de l’Ensemble Contrechamps, installés au plateau, portent la partition dans un rapport de complicité accrue avec les interprètes. Le Dragon d’Or démontre que l’opéra peut sortir de ses gonds en défiant les conventions. Composition Peter Eötvös Livret Roland Schimmelpfennig Direction musicale Gabriella Teychenné Mise en scène Julien Chavaz

De CHF 40.- à CHF 10.-

2022-01-20T19:30:00 2022-01-20T21:00:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00;2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:30:00;2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T16:30:00

