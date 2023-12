Le Dracula de Bram Stocker Bibliothèque Saint-Simon Paris, 1 février 2024 19:00, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

auprès des bibliothécaires

Une lecture à glacer le sang par le célèbre lecteur Marc Roger, accompagné de Thierry Brisack à la guitare

« Passionné d’histoires fantastiques depuis sa plus tendre enfance, Bram Stoker a lu les grands classiques que sont Le Vampire de Polidori, Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, et bien d’autres. Voulant à son tour écrire une histoire de ce genre, il se documente sur le vampirisme et les légendes de Transylvanie. La rencontre déterminante pour la genèse de son roman est celle d’Arminius Vambery, professeur de langues orientales à l’université de Budapest, qui connaît parfaitement l’histoire et le folklore d’Europe centrale. Vambery raconte à Stoker l’histoire du véritable Dracula (diminutif de « Dracul », signifiant le diable ou le dragon). Bram Stoker, séduit par la sonorité exotique du nom, Dracula, décide de le donner au héros de son roman. Ainsi Dracula fait-il son entrée dans le monde littéraire. »

Jean MARIGNY – Sang pour sang

Le réveil des vampires

Bibliothèque Saint-Simon 116 rue de Grenelle (Mairie du 7e arrondissement, porte D dans la cour) 75007 Paris

Contact : +33153587640 bibliotheque.saint-simon@paris.fr

