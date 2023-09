Masterclass Passage voix de poitrine / voix de tête le Douze / Cergy / 95 Cergy, 14 octobre 2023, Cergy.

Masterclass Passage voix de poitrine / voix de tête Samedi 14 octobre, 14h00 le Douze / Cergy / 95 Sur inscription

Un enjeu central de la technique vocale consiste à stabiliser et fluidifier le « passage » entre « voix de poitrine » et « voix de tête ».

La voix de poitrine est associée à la voix parlée, la voix de tête à la voix des divas. Entre ces deux placements, peut se produire un trou, un déraillement, comme quand les adolescents garçons sont en train de muer. Ce phénomène déroutant donne le sentiment de ne pas maîtriser sa voix.

La « voix mixte » est un compromis entre voix de poitrine et voix de tête, permettant de passer en souplesse d’un espace à l’autre, sans couac. Le Graal de tout chanteur !

le Douze / Cergy / 95 12 allée des petits pains cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ledouze.studios@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Coaching Vocal 95