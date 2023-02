Masterclass – Guitare Manouche le Douze / Cergy / 95 Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Masterclass – Guitare Manouche Jeudi 30 mars, 19h00 le Douze / Cergy / 95

Entrée libre sur inscription La Master Class de Steven Reinhardt abordera les principales caractéristiques de la guitare manouche :

– Les particularités de l’instrument

– Le travail rythmique : la pompe

– Le travail de synchronisation

– Conseils d’interprétation

– La transmission orale ?????? ?????????

Descendant de la famille du plus grand nom que le jazz manouche ait connu, Steven Reinhardt a la guitare dans le sang. Il livre une musique énergique et spontanée, à la fois rétro et ultra moderne. Écouter jouer Steven Reinhardt, c'est comme entendre des siècles d'histoire pendant lesquels s'est constituée la culture manouche, et en même temps ressentir la fraîcheur d'un artiste bien dans l'esprit de son temps. Il perpétue tout le dynamisme de la famille Reinhardt.

