SPECTACLE COMPLET : FARY + 1ère partie Le Douze Cergy, 30 mars 2024, Cergy.

SPECTACLE COMPLET : FARY + 1ère partie Samedi 30 mars 2024, 20h30 Le Douze Tarifs : tarif abonné 20€ / tarif réduit 22€/ tarif plein 30€ + frais d’achat en ligne

COMPLET

FARY

Nom du spectacle : Aime-moi si tu peux

« Oui, je sais, ça fait un moment que je ne t’ai pas donné de nouvelles.

Oui, c’est vrai, ma relation avec toi est presque aussi complexe qu’avec elles.

Mais je te jure que t’es le seul public que je n’ai jamais aimé.

Et je ne dis pas ça à tous les publics que je rencontre !

Crois-moi, s’il te plaît. Et aime-moi, si tu peux… »

Fary

Mentions obligatoires

Jean-Marc Dumontet et Fayson présentent

Aime-moi si tu peux

Texte Fary et Jason Brokerss

Avec Fary

Mise en scène Paul Dechavanne

Scénographie Julien Mairesse

Lien Facebook : https://www.facebook.com/fary.lopesb

https://www.youtube.com/watch?v=jpEyHXwIlMI

+ 1ère partie.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T23:30:00+01:00

©Homa Youn