CONCERT COMPLET : IAM « HHHISTORY » + 1ère partie Le Douze Cergy, 2 mars 2024, Cergy.

CONCERT COMPLET : IAM « HHHISTORY » + 1ère partie Samedi 2 mars 2024, 20h30 Le Douze Tarifs : tarif abonné 20€ / tarif réduit 22€/ tarif plein 30€ + frais d’achat en ligne

COMPLET

IAM « HHHISTORY »

Formé en 1989 et originaire de Marseille, IAM est le groupe de rap emblématique composé d’Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren. Connu pour son style musical unique, leurs paroles sont souvent politiquement engagées et traitent de sujets tels que l’injustice sociale, le racisme et la violence urbaine et tant d’autres. Leur album « L’Ecole du Micro d’Argent » est encore considéré comme l’un des meilleurs albums de rap français de tous les temps. Groupe légendaire, IAM marque chaque année encore un peu plus l’histoire du rap et de la musique française. Source d’inspiration pour la nouvelle génération, leur influence aujourd’hui reste indéniable.

Lien Facebook : https://www.facebook.com/iamlegroupe

https://www.youtube.com/watch?v=INuD2D7R8bk

+1ère partie en cours de programmation.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Concert debout

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T23:30:00+01:00

