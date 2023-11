CONCERT : RONISIA + 1ère partie Le Douze Cergy, 9 février 2024, Cergy.

CONCERT : RONISIA + 1ère partie Vendredi 9 février 2024, 20h30 Le Douze Tarifs : tarif abonné 15€ / tarif réduit 17€/ tarif plein 25€ + frais d’achat en ligne

RONISIA

Révélée grâce au titre « Atterrissage » en 2020, Ronisia nous invite à découvrir son univers mêlant pop, R’N’B et soul. En collaboration avec des artistes de renom comme Tiakola ou Ninho ou avec ses propres morceaux, Ronisia cartonne sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. Après le succès de son premier album éponyme certifié Disque d’Or, la jeune grignoise dévoilera son second projet « ERA 24 » le 17 Novembre prochain. Ronisia sera en résidence de création au Douze et son concert ici, le 9 février, sera le premier de sa nouvelle tournée !

https://youtu.be/2VxITEV6rG4

+1ère partie.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Concert debout

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:30:00+01:00

©Koria