2 février 2024 – HK & Awa Ly en concert à Cergy (95) Vendredi 2 février 2024, 20h30 Le Douze abonnés 10,99€ / préventes réduit 12,99€ / prévente plein 20,99€

Retrouvez HK en compagnie d’Awa Ly, magnifique chanteuse Jazz Soul à la voix d’or.

Ensemble, ils nous offrent ce bel album « Un autre rendez-vous », comme un appel poétique et musical à un nouveau départ pour nous et nos enfants, dans ce pays qui est le nôtre, sur ce petit bout de Terre que l’on partage. Sans rien oublier de nos blessures passées, déchirures à l’âme et au coeur ; mais avec l’envie chevillée au corps d’écrire une nouvelle page de notre histoire commune, fidèles à ces mots du Dr Martin Luther King : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme soeurs et frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ».

La plume et le slam d’HK se marient à la voix envoûtante d’Awa Ly, pour nous emmener au cœur de nos utopies fraternelles. Nous voilà, comme sur un fil, entre nos peurs et nos espoirs, en quête d’un autre rendez-vous, d’une nouvelle façon d’écrire et de chanter notre histoire commune ; riches de nos différences, heureux de danser ensemble.

HK & Awa Ly, une belle rencontre artistique et humaine, deux voix qui s’unissent pour nous embarquer dans un univers poétique et engagé, et nous faire danser les yeux grands ouverts.

Ouverture des portes 20h

Première partie : Jinin

Adresse : Le Douze, 12 allée des Petits Pains 95000 Cergy

Infos et billetterie : https://my.weezevent.com/hk-awa-ly-1ere-partie

01 34 33 32 12 info@centrecultureldeseraing.be

Tarifs : abonnés 10,99€ / préventes réduit 12,99€ / prévente plein 20,99€

Infos pratiques :

Spectacle en configuration assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le concert est complet l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) – Gratuit les soirs de spectacle de 19h à 00h

