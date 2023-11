CONCERT : HK & AWA LY + Jinin Le Douze Cergy, 2 février 2024, Cergy.

CONCERT : HK & AWA LY + Jinin Vendredi 2 février 2024, 20h30 Le Douze Tarifs : tarif abonné 10€ / tarif réduit 12€/ tarif plein 20€ + frais d’achat en ligne

HK & AWA LY

Nom du spectacle : Un autre rendez-vous

HK nous plonge à chacune de ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combattive autant que fraternelle. De son coté, Awa Ly apporte une magie bien à elle, faite de bienveillance, d’optimisme et de foi en l’humanité à travers un mélange de folk, jazz et musique du monde. L’album d’HK en duo avec Awa Ly : Un autre rendez-vous, comme un appel poétique et musical à un nouveau départ pour nous et nos enfants, dans ce pays qui est le nôtre, sur ce petit bout de Terre que l’on partage. Sans rien oublier de nos blessures passées, nos déchirures à l’âme et au cœur ; mais avec l’envie chevillée au corps d’écrire une nouvelle page de notre histoire commune, fidèles à ces mots de Martin Luther King : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme sœurs et frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ».

Distribution :

Chant : Kaddour Hadadi & Awa Ly

Batterie : Sébastien Wacheux

Basse : Eric Janson

Guitares : Manuel Paris

Accordéon : Meddhy Ziouche

Violon : Jacotte Recolin

Lien web : https://www.facebook.com/hksaltimbanks

Facebook Awa Ly : https://www.facebook.com/awaly

https://youtu.be/kkHB-0XLPwc

+ JININ

Chanteuse dans des chorales Gospel puis chanteuse – claviériste dans des groupes de reggae-ska, c’est à présent en solo que JININ défend son univers artistique. Dans un savoureux mélange d’inspirations musicales allant du reggae-ska à des grooves plus chaloupés, aux sonorités d’ailleurs. « Nature Humaine » est un album chaleureux et conscient, qui invite à la fête autant qu’à réfléchir sur le malaise de notre monde contemporain. Un son frais, hybride et captivant qui déborde d’énergie, JININ ne garde pas sa langue dans sa poche et apporte sa contribution pétillante à la chanson festive engagée.

Facebook : https://www.facebook.com/JininOfficial

https://www.youtube.com/watch?v=JEJTWcRVP9E

INFORMATIONS PRATIQUES :

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T23:30:00+01:00

©LH Chambat