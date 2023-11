SPECTACLE : LES COQUETTES – « Merci Francis ! » Le Douze Cergy, 12 janvier 2024, Cergy.

SPECTACLE : LES COQUETTES – « Merci Francis ! » Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 Le Douze Tarifs : tarif abonné 20€ / tarif réduit 22€/ tarif plein 30€ + frais d’achat en ligne

LES COQUETTES – Merci Francis !

Les Coquettes c’est Lola, Marie et Mélodie, un groupe de filles “girly” mais “couillues” : un excellent remède contre la déprime. Nous avons beau être prévenus, lorsque nous découvrons Les Coquettes pour la première fois, nous ne sommes pas prêts ! Entre chansons et sketchs décalés, elles offrent un show fantaisiste, moderne et plein de pep’s. Les Coquettes, c’est comme si les Spice Girls et Pierre Desproges avaient eu trois filles, avec Marilyn Monroe comme nounou et Madonna comme marraine, c’est un swing qui vous plaque au mur, un humour qui vous rentre dedans ! Après avoir triomphé avec leur premier spectacle, Les Coquettes sont de retour sur scène avec leur nouveau spectacle, Merci Francis !

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TdRZm2s1Ybg&t=1s

Lien Facebook : https://www.facebook.com/lescoquettessurinternet

INFORMATIONS PRATIQUES :

Spectacle sans première partie

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T23:00:00+01:00

©Thomas Braut