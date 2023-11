SPECTACLE : MOUSTACHE ACADEMY Le Douze Cergy, 16 décembre 2023, Cergy.

SPECTACLE : MOUSTACHE ACADEMY Samedi 16 décembre, 17h00 Le Douze Tarifs : 3/4/6€ + frais de réservation en ligne

MOUSTACHE ACADEMY par Le Moustache Poésie Club

Pour leur 3ème création, les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent au CM2 … enfin un spectacle de rap et hip-hop écrit pour les enfants !

Le joyeux trio passe par l’énergie du rap et du hip-hop, dans un mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter avec humour et sensibilité le quotidien d’un petit écolier. Un rap joyeux et entraînant, une écriture moderne et impertinente qui s’amuse à décaper au poil à gratter le quotidien des enfants : ses sujets de prédilection (la maîtresse, le chouchou…), ses joies (la rentrée, l’amitié…), ses peines (les préjugés, les chagrins d’amour, les problèmes familiaux), ses peurs (les caïds de la cour de récré…).

Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour faire émerger une vision positive de l’école, promouvoir le respect de l’autre, lutter contre la violence, partager festif, familial et intergénérationnel. Une approche originale pour transmettre aux générations à venir de nécessaires valeurs de tolérance et d’humanité…

INFORMATIONS PRATIQUES :

Conseillé à partir de 5 ans

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/grande-salle/agenda/moustache-academy »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:00:00+01:00

spectacle Cergy

