MASTERCLASS : Interprétation Jeudi 14 décembre, 19h30 Le Douze Inscriptions par mail : ledouze.studios@cergy.fr

« En tant qu’artiste je connais la sensibilité inhérente à ce métier, et tenter de comprendre l’humain que j’ai en face de moi dans sa complexité émotionnelle d’interprète, fait partie de mon boulot.

Bien souvent, sur un titre, l’artiste peut avoir l’impression d’être « à fond » et de déployer beaucoup d’énergie sans que l’émotion ne parvienne jusqu’au public. J’accompagne l’artiste et l’aide à trouver le bon angle : celui par lequel il sera le plus authentique. Le spectacle en deviendra par la même occasion plus touchant ! »

Déroulement :

– Gestion du stress, exercices de respiration, exercices de concentration, travail de la posture

– Interprétation : interroger le texte de la chanson, travail de l’émotion,

– Soigner son entrée et sa sortie de scène

– Déplacements, interactions, regard, pied de micro

– Travail avec le micro

Niveau demandé : Intermédiaire – à confirmé

Être capable de pouvoir chanter une chanson sur bande-son ou a cappella, sans soucis technique musical majeur, afin que l’on puisse se concentrer sur l’interprétation

Inscriptions par mail : ledouze.studios@cergy.fr

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d'Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR ledouze.studios@cergy.fr RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

