MASTERCLASS : Création collective Ableton Le Douze Cergy, 7 décembre 2023, Cergy.

MASTERCLASS : Création collective Ableton Jeudi 7 décembre, 19h30 Le Douze Inscriptions par mail : ledouze.studios@cergy.fr

8 places disponibles

Lors de cette session, Romain ramènera TOUT ce que son association possède et qui lui permet de créer avec Photøgraph. Le tout commencera par une brève présentation de tous ces instruments et bidouilles, le tout agrémenter d’une explication de, comment il aime les utiliser, et sûrement quelques anecdotes de studio qui vous donneront peut-être des inspirations pour le reste de la session.

Le but ? Expérimenter, découvrir, et créer une, ou plusieurs œuvres.

Pas de pression de résultat, ce qui compte ici, c’est d’apprendre en faisant, en manipulant, en partageant son expérience.

Voici les différents points qui seront abordés :

– Synthèse analogique,

– Enregistrement,

– Création d’instruments à partir d’objets du quotidien,

– Déstructurer, construire, modeler de l’audio.

– Utiliser des outils « standards » pour les rendre créatifs.

– La bidouille ! L’art de triper avec des objets musicaux ou non pendant des heures.

Inscriptions par mail : ledouze.studios@cergy.fr

8 places disponibles

https://fb.me/e/3axw40O0X

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « ledouze.studios@cergy.fr »}] [{« link »: « mailto:ledouze.studios@cergy.fr »}, {« link »: « https://fb.me/e/3axw40O0X »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

2023-12-07T19:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00