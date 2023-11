CONCERT : STEPHAN EICHER Le Douze Cergy, 3 décembre 2023, Cergy.

CONCERT : STEPHAN EICHER Dimanche 3 décembre, 18h00 Le Douze Tarifs : 20/22/30€ + frais de réservation en ligne

STEPHAN EICHER

Nom du spectacle : Et Voilà ! CHAPITRE 2

Ode le dernier album de Stephan Eicher, qu’il travaille au corps et à l’âme depuis trois ans, est un petit théâtre, comme à la dérive, qui apparaît, au cœur de la tourmente. C’est un rideau rouge qui s’ouvre sur un monde encore choqué, c’est une main tendue – ou plutôt mille mains tendues – une mélancolie aux rayons protecteurs, une promesse de valse libératrice. Après Ode, Stephan Eicher reprend la route et propose avec Et Voilà ! un spectacle inédit où s’invite la magie. Il y réinterprète les grands classiques de son répertoire et ses nouveaux titres, accompagné de musiciens aux nombreux talents et… d’instruments automates, dans une scénographie pleine de surprises.

Cette tournée est soutenue par le Centre National de la Musique.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Concert sans première partie

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d'Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/

RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

