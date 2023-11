ATELIER : Initiation à Ableton Live Le Douze Cergy, 30 novembre 2023, Cergy.

ATELIER : Initiation à Ableton Live Jeudi 30 novembre, 19h30 Le Douze Inscriptions par mail: ledouze.studios@cergy.fr

Inscriptions par mail : ledouze.studios@cergy.fr

10 places disponibles

Vous êtes musicien.ne, vous sentez que la musique assistée par ordinateur est un outil (presque) indispensable pour enregistrer, produire ou monter sur scène. Cette session sera une bonne occasion de balayer les usages et possibilités du logiciel Ableton Live.

Est-ce que vous aurez un niveau qui vous permettra d’être autonome à la fin de la soirée ?

À priori non. Mais nous aurons étudié les pistes et champs possibles, les références, ainsi que des exemples concrets pour vous permettre de continuer votre apprentissage.

Voici les différents points qui seront abordés :

– Présentation générale,

– Ableton Live pour le studio et pour la scène,

– Le langage midi,

– L’audio, l’enregistrement.

– Le sampling,

– Le routing,

– Les effets et modules natifs d’Ableton Live,

– Les instruments natifs, VST et externes (synthétiseurs, boîtes à rythme),

– Des exemples de détournement ou d’utilisation,

– Des cas concrets de mon utilisation personnelle,

– Présentation succincte de Max for Live.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « ledouze.studios@cergy.fr »}] [{« link »: « mailto:ledouze.studios@cergy.fr »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T22:30:00+01:00