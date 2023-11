CONCERT : NIRO + Dau Le Douze Cergy, 25 novembre 2023, Cergy.

CONCERT : NIRO + Dau Samedi 25 novembre, 20h30 Le Douze Tarifs : 13/15/25€ + frais de réservation en ligne

NIRO

Son douzième album intitulé, avec justesse, Taulier, est un projet remarquablement pluriel, cohérent et incisif qui marque en apothéose les 10 ans de carrière de l’artiste. Pour cette occasion Niro s’est entouré d’invités prestigieux (Niska, Alpha Wann, Tayc, Sofiane Pamart et ElGrandeToto) Comme un voyage à l’intérieur de ses inspirations, une exploration de ses sens, ce nouvel album tourne une nouvelle page dans la carrière de Niro. Si bien que ce dernier n’hésite pas à le qualifier de « meilleur album » de sa discographie. L’artiste continue de coupler naturellement persévérance et humilité avec talent et productivité. Le tout, en gardant le même objectif : repousser les limites du rap français, et l’emmener vers des territoires encore inexplorés.

https://www.youtube.com/watch?v=qjssI0OlaB0

+ Dau

Finaliste très remarqué de l’émission Nouvelle École, Dau poursuit son chemin et prolonge son invitation à rejoindre son univers mystique et percutant dans son nouvel EP Dennis. Dau explore les horizons musicaux à travers deux alter égos qui lui insufflent sa force artistique. Partagé entre son sombre personnage ‘Dennis’ et ‘Captain Amazing’, son second alter ego, qui vient redonner de la couleur à cette noirceur. C’est sur scène que le double univers de l’artiste prend une autre dimension et gagne encore en puissance et en intensité, là où la tornade scénique DAU rafle tout sur son passage…

https://www.youtube.com/watch?v=79dwma8Mxvg

INFORMATIONS PRATIQUES :

Concert debout

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

Concert Cergy

©David de la place