CONCERT : FAADA FREDDY + Saandia Le Douze Cergy, 18 novembre 2023, Cergy.

FAADA FREDDY

L’EP Tables Will Turn signe le grand retour du chanteur sénégalais Faada Freddy après un trop long silence depuis la sortie de son premier album The Gospel Journey. Tables Will Turn confirme une approche musicale sans concession où les seules ressources sont humaines « Ma musique est 100% organique et 0% technologique » résume Faada pour évoquer un dispositif, déjà éprouvé sur The Gospel Journey qui ne sollicite que la bouche et le corps comme instruments.

https://www.youtube.com/watch?v=gAk86tPhQ-g

+ Saandia

Son premier album « What If… » (« et si… »), regroupe des chansons pop-soul en anglais et en français traitant peu ou prou des sujets qui préoccupent Saandia : l’amour, les relations humaines, l’intime. Avec ses chatoyantes textures soul, r’n’b, gospel et reggae et sa sincérité à fleur de peau, « What If… » fait mieux que convaincre, il nous emmène dans l’univers d’une artiste encore inconnue qu’on a pourtant l’impression de connaître depuis toujours.

https://youtu.be/POgBazY-vfU

INFORMATIONS PRATIQUES :

Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées)

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

01 34 33 32 12 / ledouze@cergy.fr

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T23:30:00+01:00

Faada Freddy Concert

©Omar Victor Diop