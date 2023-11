MASTERCLASS : « Les tessitures, physiologie ou technique ? » Le Douze Cergy, 18 novembre 2023, Cergy.

MASTERCLASS : « Les tessitures, physiologie ou technique ? » Samedi 18 novembre, 14h00 Le Douze Inscriptions par mail : ledouze.studios@cergy.fr

12 places disponibles

« Les tessitures, physiologie ou technique ? »

Quelle est ma tessiture ? En tant que professeur de chant, c’est une question que l’on nous pose souvent.

En chant lyrique, les voix sont classifiées selon une typologie que l’on appelle « tessitures vocales », avec notamment baryton et ténor pour les hommes, alto et soprano pour les femmes. Dans cette perspective, et pour caricaturer, les hommes chanteraient grave en voix de poitrine, les femmes aiguë en voix de tête, et ceci de façon innée. Vous « seriez » de telle tessiture, ce serait physiologique.

Roy Hart et son maître de chant Alfred Wolfsohn ont remis en question cette perspective et ont considéré que la tessiture était une question de placement, qu’il soit technique, imaginatif, émotionnel. Cette grille de lecture est remarquable car elle ouvre des possibles. Au-delà des étiquettes, chaque personne peut explorer toutes les tessitures…

Nous identifierons et mettrons en pratique la différence entre voix de tête/voix de poitrine et résonances hautes/résonances basses. Et nous appliquerons nos trouvailles dans le contexte d’une chanson, en tentant de cerner quel impact psychologique et émotionnel cela donne à notre interprétation

Venez avec votre tapis de sol si vous en avez un ;)

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

