CONCERT : TAÏRO & THE FAMILY BAND + Bazarr Vendredi 10 novembre, 20h30 Le Douze Tarifs : 10/12/20€ + frais de réservation en ligne

TAÏRO & The Family Band

Poursuivant sa route, Taïro nous présente son nouvel album « 360 ».

Le chanteur producteur revient de nouveau sur le devant de la scène avec son 9ème album. Si son nom signifie l’apprenti, Taïro a posé les jalons d’une musique qui a su marquer ses époques. Celles des sound system ragga, de l’âge d’or du rap français, du reggae et plus récemment de la scène trap. Par-delà les générations, Taïro est entré pour de bon dans la bande originale des vies d’un public tout aussi composite que son univers. Citoyen combattant, lover, redoutable entertainer, le nouvel album du chanteur tient encore une fois la promesse d’un son killer à consommer sans modération chez soi et en concert.

+ Bazarr

BAZARR, le duo Rap aux influences Trap, Club et Reggae ne quittera pas la scène avant que les lumières du club ne s’éteignent. D’abord connu sous le nom de S’N’K, BAZARR performe avec authenticité et subtilité en renversant les clichés du rap avec des textes qui oscillent entre ton dérisoire et réfléchi. Tib et Julius propose une palette musicale audacieuse avec des prods totalement autoproduites. Reconnus pour leurs performances live ultra dynamique, c’est les deux pieds dans la fosse que le Bazarr prend toute son ampleur.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Concert Debout

Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé (si le spectacle est complet, l’ouverture des portes se fera 1h avant).

Le Douze

12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy

RER A Gare de Cergy St-Christophe

En voiture : A15 – sortie 12

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

Taïro Bazarr

©Arthur Delloye