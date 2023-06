Stage Musical « Rythme en voix » Le Douze Cergy, 24 juillet 2023, Cergy.

Stage Musical « Rythme en voix » 24 – 28 juillet Le Douze

Initiation et perfectionnement au chant et au Human Beatbox, création d’une bande sonore à la Loop-station par le biais des techniques vocal en Human Beatbox et écriture collective d’un morceau de musique. L’objectif est de réaliser une performance artistique lors de la terrasse d’été sur le quartier AMH le 28 Juillet au Chat Perché

Le Douze 12 allée des Petits Pains 95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T14:30:00+02:00 – 2023-07-24T17:00:00+02:00

2023-07-28T14:30:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

©Collectif la Lanterne