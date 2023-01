Tiken Jah Fakoly + Rawb Le Douze, 17 mars 2023, Cergy.

Tiken Jah Fakoly + Rawb Vendredi 17 mars, 20h00 Le Douze

Plein Tarif : 25€ / Tarif PassFestival : 17€

Dans le cadre du festival PassWorld.

Le Douze 12 allée des petits pains cergy Cergy Saint-Christophe Cergy 95800 Val-d’Oise Île-de-France

TIKEN JAH FAKOLY

Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé de plusieurs disques d’or, de nombreux Prix (RFI, SACEM…) et d’une Victoire de la Musique, Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant. Il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives et a joué dans les tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. Exilé au Mali depuis de nombreuses années suite à des menaces en Côte d’Ivoire, il est retourné enregistrer son nouvel album (le 12eme) à Abidjan, qui est sorti le 4 novembre dernier chez Chapter Two Records / Wagram.

Après avoir créé son spectacle en résidence au Douze, il sera en concert le 17 mars prochain dans le cadre du festival PassWorld !

RAWB

Né à la Réunion, Rawb a grandi dans un vivier culturel artistique et musical métissé, qui a ancré en lui une identité aux multiples facettes. Avec ATRKA, (ingénieur du son, beatmaker et DJ) ils produisent et réalisent un EP et plusieurs clips. Dans leur labo parisien ils façonnent un Reggae moderne, dans la lignée des français Jahneration, Naâman et Biga Ranx et inspiré par Damian Marley, Protoje et consort. Le premier album « The Beachfront » viendra poser en 2021 la première pierre de cette belle histoire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T22:00:00+01:00