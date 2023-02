Le Doubs printemps des restos Grand Kursaal Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Doubs Le Doubs printemps des restos est une soirée concert réunissant des artistes régionaux au profit des Restos Du Cœur du Doubs. Le programme 2023 propose une affiche riche, inédite ,et hétéroclite avec Rod BARTHET ,Jean-Marcel MAIRE , LA LUE ainsi que Mickey Mitch pour l’animation. Variétés, chansons françaises, concert folk rock.

Petite restauration, buvette sur place https://www.helloasso.com/associations/les-restos-du-coeur-du-doubs/evenements/le-doubs-printemps-des-restos Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

