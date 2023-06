Korean Touch 2023 Le Double Mixte Villeurbanne, 1 juillet 2023, Villeurbanne.

Korean Touch 2023 1 et 2 juillet Le Double Mixte Day pass 15€ pour 2 – Weekend pass 25€ – Family Day pass 25€ – Friends Day pass 40€ – Night pass 45€ pour 2

2ème édition de la Korean Touch – 1&2 juillet 2023 – Double Mixte de la Doua – Lyon Villeurbanne.

Plus de 2000m2 d’espaces seront dédiés à la culture coréenne avec au programme :

Une scène 100% KPop et KMusic

Workshops avec Centimeter, chorégraphe de « The Sound » de Stray Kids et Jeion, danseur 1Million Dance Studio.

Kpop Championship, performances, randoms, scène ouverte.

After Live & Dance – Concert avec Violet Tree et after avec un mix de Dj Wars.

Des espaces expo et découvertes

Créateurs, goodies, album, tatouage, K-beauty, culture, voyage, food.

Des temps consacrés aux conférences sur les dernières tendances food, la k-beauty, le voyage, une masterclass beauté, un show hairstyle.

Des ateliers découvertes.

Sans oublier le coup de folie de cette édition ! Un voyage en Corée à gagner lors de notre tombola. 1 place achetée = 1 chance de gagner le voyage.

Le Double Mixte 19 Av. Gaston Berger, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://Korean-touch.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 61 34 98 95 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@korean-touch.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:59:00+02:00

2023-07-02T10:00:00+02:00 – 2023-07-02T19:00:00+02:00