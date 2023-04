REPERKUSOUND #18 Le Double Mixte, 7 avril 2023, Villeurbanne.

Après le succès d’une édition 2022 complète signant le grand retour du festival, la 18ème édition du Reperkusound s’annonce tout aussi mémorable et majestueuse. L’équipe de Mediatone est ravie de vous convier à nouveau au Double Mixte pour trois jours dans les profondeurs sonores les 7, 8 et 9 avril 2023 !

Retenez votre respiration avant de plonger dans une programmation éclectique et pointue. Elle met l’accent sur les créations, les explorations musicales et les projets hybrides, tout en accueillant des têtes d’affiches internationales. Pas moins de 80 artistes (dont 22 internationaux) sont conviés à la fête, répartis sur 5 scènes et 3 nuits, le tout recoupant une multitude de styles : techno, hardcore, trance, hip hop, dubstep, electro, rave, dub, acid, bass music…

Dans l’optique d’offrir une expérience inoubliable à ses festivaliers, le Reperkusound accueillera cette année une cinquième et nouvelle scène quelque peu particulière, de quoi reprendre son souffle entre deux immersions.

Nous n’imaginons plus le Reperkusound sans ses incontournables Cartes Blanches. Cette année, nous lâchons les rennes au festival Marsatac pour nous emmener en croisière entre le Post Punk et la Techno. Nous faisons à nouveau confiance au collectif Phase pour nous inonder de Bass Music. La Darude se chargera d’engloutir la Stage Invaders dans une ambiance Eurodance année 2000.

Le Reperkusound met un point d’honneur à concevoir un univers propre à chaque édition, cette année, le festival vous invite à vous plonger dans les abysses. Les fonds marins regorgent de créatures invraisemblables, de clairs obscurs bioluminescents et d’étrangeté. Inspirez un grand coup et laissez-vous porter dans un voyage sensoriel sans précédent !

Votre engouement et la confiance que vous nous accordez année après année nous émeut et nous porte. Nous vous attendons nombreux et espérons vous offrir cette année une expérience plus incroyable encore !

